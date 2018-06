Elenco do Brasil na Copa tem 8 'sobreviventes' da 1ª lista do ciclo para Rússia

A lista de Tite para a Copa do Mundo tem oito remanescentes da primeira relação de convocados da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo. Os zagueiros Marquinhos e Miranda, os laterais Filipe Luís e Danilo, o volante Fernandinho, os meia-atacantes Willian e Philippe Coutinho e o atacante Neymar são os jogadores que sobreviveram até a uma mudança de técnico nesse período.

Após o fracasso do Brasil na Copa do Mundo de 2014, Dunga retornou ao comando da seleção e anunciou a sua primeira lista em agosto daquele mês, para os amistosos contra Colômbia, em 5 de setembro, em Miami, e Equador, no dia 9, em Nova Jersey. E oito dos 22 nomes - 36,36% - estarão na Rússia.

Nesses quase quatro anos, a seleção passou por mudanças profundas e encontrou dificuldades para se recuperar da derrota de 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014. Sob o comando de Dunga, o Brasil caiu nas quartas de final da Copa América de 2015 e ocupava a sexta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo quando Dunga foi demitido após a queda na fase de grupos da Copa América Centenário em junho de 2016.

Dunga, então, foi sucedido por Tite. O treinador conduziu impressionante recuperação da seleção brasileira, a ponto de torná-la a primeira equipe garantida na Copa do Mundo através do torneio classificatório. E, principalmente, construiu a base do time que vai à Rússia desde a sua convocação inicial à frente do time.

Em agosto de 2016, Tite convocou a seleção para compromissos diante de Equador e Colômbia para as Eliminatórias. E 14 dos convocados para aqueles compromissos também estavam naquela lista inicial. Além disso, após o corte de Rodrigo Caio por lesão, o treinador ainda chamou Pedro Geromel, o quarto zagueiro lembrado pelo treinador naquela convocação.

Os 15 de 23 nomes representam a manutenção de 65,22% de remanescentes da seleção "original" de Tite à frente da seleção brasileira. São eles: o goleiro Alisson, os laterais Fagner, Filipe Luís e Marcelo, os zagueiros Marquinhos, Miranda e Pedro Geromel, os meio-campistas Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Willian e os atacantes Gabriel Jesus, Neymar e Taison.

Com isso, seis dos jogadores que estavam presentes na primeira lista de Dunga também foram lembrados por Tite na sua convocação inicial e na relação para a Copa do Mundo. São os casos de Marquinhos, Miranda, Filipe Luís, Willian, Neymar e Philippe Coutinho.