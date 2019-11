Em alta, Palmeiras e Flamengo decidem o Brasileirão Sub-20 e estaduais

Líder e vice-líder do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras sobram no futebol brasileiro não só entre os adultos. Os dois clubes mais ricos do futebol brasileiro também estão fazendo bonito nas categorias de base e vão se enfrentar na disputa pelo título do Brasileiro Sub-20. Antes, buscarão o título estadual na categoria.

Nesta quarta-feira, Palmeiras e Flamengo entram em campo para decisões estaduais antes de duelarem pelo título nacional. O time carioca é quem vive situação mais confortável. Vai enfrentar o Vasco, às 15h30 (horário de Brasília), em São Januário, após vencer o primeiro jogo em casa por 2 a 0. Pode até perder por um gol que ficará com a taça do Campeonato Carioca Sub-20.

Já o Palmeiras vai enfrentar o Red Bull às 16h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, no primeiro jogo da final. A partida de volta, que também será no estádio municipal, acontecerá no domingo, dia 24. Na semifinal, a equipe alviverde eliminou o São Paulo.

Veja como foi Palmeiras x São Paulo

Justamente em razão do Palmeiras decidir o Paulistão da categoria no domingo, o primeiro jogo da final do Brasileirão, que seria realizado no domingo, foi adiado, ainda sem data definida. A partida tem mando do Palmeiras e deve ser disputada também no Pacaembu. O jogo da volta, a grande final, continua marcada pela CBF para o dia 1º de dezembro, ainda sem estádio definido.

O fato é que Palmeiras e Flamengo tem demonstrado que o futuro é promissor, tendo como princípio que muitos dos garotos que estão disputando essas competições devem ser aproveitados no time principal.

O técnico Mano Menezes já deu algumas entrevistas assegurando que os atletas que estão se destacando serão observados com maior atenção e devem ser aproveitados no time principal. Não só os garotos do Sub-20, como os do Sub-17, como Gabriel Veron, eleito o craque do Mundial da categoria, conquistado pelo Brasil no último domingo.

Jorge Jesus também mostra apreço pelos mais jovens e tem utilizado alguns deles já no time profissional. Casos, por exemplo, de Thuler, João Lucas, Lucas Silva, Lincoln e o principal deles, o atacante Reinier, que até foi titular durante o Brasileirão.

Veja lances de Flamengo x Vasco, pelo primeiro jogo da decisão do Carioca Sub-20

SUB-17 TAMBÉM EM ALTA

Entre os garotos do Sub-17 a situação é bem parecida. O Flamengo é o atual campeão brasileiro da categoria e foi vice-campeão carioca - perdeu a decisão para o Fluminense. Já o Palmeiras está na final da categoria contra o São Paulo. No primeiro jogo, o time alviverde perdeu por 2 a 0 e a partida de volta também será disputada nesta quarta-feira, às 11h30, no Pacaembu.

Vale lembrar que jogadores do Palmeiras e do Flamengo se destacaram na conquista do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira. O atacante Gabriel Veron, que defende o time alviverde, foi eleito o craque da competição, enquanto o atacante Lazaro, autor dos gols da vitória na semifinal e decisão é jogador do Flamengo.

Além deles, o Palmeiras ainda tinha na seleção mais três jogadores (Gustavo Garcia, Renan e Henri) e o Flamengo mais dois (Gabriel Noga e Daniel Cabral).