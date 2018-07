Em ascensão, Palmeiras tem 35 mil ingressos vendidos para jogo contra o Cruzeiro

A derrota do líder Corinthians para a Ponte Preta neste domingo mudou o equilíbrio de forças no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, o vice-líder Palmeiras só depende de seu próprio desempenho para chegar à primeira colocação.

Nesta segunda-feira, a equipe enfrentará o Cruzeiro no Allianz Parque, na conclusão da 31ª rodada. Se vencer, vai reduzir a vantagem do Corinthians para três pontos. No próximo domingo, o confronto direto entre líder e vice-líder será realizado no Itaquerão. Com um novo triunfo, o Palmeiras se igualaria em número de pontos (59) e passaria em número de vitórias.

Enquanto o rival acumula quatro jogos sem vitórias, o Palmeiras está em ascensão. Desde que Alberto Valentim assumiu o comando técnico em lugar de Cuca, o time alviverde ganhou de Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio. Fez oito gols marcados e sofreu apenas dois.

Para a partida desta segunda, já foram vendidos 35 mil ingressos antecipadamente. A partida marca o retorno do Palmeiras ao Allianz Parque depois uma partida no Pacaembu, diante da Ponte Preta, na vitória por 2 a 0. Os sócios-torcedores palmeirenses tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até quarta (25/10), quando começou a comercialização para o público em geral.