Em clima de festa, Palmeiras recebe o Botafogo antes de viagem ao Mundial

Um último compromisso protocolar aguarda o Palmeiras nesta terça-feira, às 16h, antes da viagem ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe campeã da Copa Libertadores ainda não superou o clima de festa pela conquista do último sábado no Maracanã e deve escalar os reservas para enfrentar o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Logo depois o elenco viaja para o Oriente Médio.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, o Palmeiras teve um domingo de comemorações e uma segunda-feira de pouco trabalho. O técnico Abel Ferreira comandou um treino sem a presença de titulares e com a necessidade de acrescentar nove garotos do sub-20 ao trabalho para conseguir organizar uma atividade tática. Quem foi titular no Rio de Janeiro ganhou descanso.

A equipe tem o foco voltado agora ao Mundial de Clubes. A estreia será no próximo domingo, em Doha, contra o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Por isso, a tendência é a escalação contra o Botafogo ser totalmente com reservas para priorizar a recuperação física dos principais jogadores. A viagem ao Catar está marcada para 23h, pouco depois do apito final.

O título da Copa Libertadores assegurou vaga na próxima edição e tirou a pressão do Palmeiras em correr atrás de melhorar a classificação no Campeonato Brasileiro. Por isso, o planejamento a partir de agora será focar na conquista dos dois torneios que restam. Além do Mundial de Clubes, o clube disputa também a final da Copa do Brasil contra o Grêmio a partir do fim deste mês.

A grande novidade no time é o atacante Breno Lopes. O autor do gol do título da Libertadores não foi inscrito no Mundial por ter sido contratado depois do prazo previsto pelo regulamento da Fifa. Por isso, agora ganhará chance de ser titular. O jogador ainda viajará ao Catar para acompanhar o grupo e participar dos treinamentos.

Se o ambiente no Palmeiras é de confiança e tranquilidade, o Botafogo vive o inverso. O time está na lanterna do Campeonato Brasileiro e acumula somente uma vitória nas últimas 17 rodadas. O clube viveu uma polêmica nos últimos dias com atletas que chegaram atrasados ao treino e acabaram afastados do compromisso. Entre eles estão o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Matheus Babi.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Emerson Santos, Felipe Melo e Lucas Lima; Breno Lopes, Esteves e Gabriel Silva. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Sousa, Kanu e Rafael Forster; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Davi Araújo, Matheus Nascimento e Rafael Navarro. Técnico: Eduardo Barroca.

Árbitro: Felipe Lima (MG)

Horário: 16h

Local: Allianz Parque

Na TV: Pay-per-view