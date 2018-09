Em jogo atrasado, Vasco encara Santos em busca da 1ª vitória fora de casa

Dono de uma das piores campanhas como visitante neste Brasileirão, o Vasco terá preciosa oportunidade para iniciar sua recuperação nesta quinta-feira, às 20 horas, contra o Santos, no Pacaembu, em jogo isolado. O time carioca vai tentar aproveitar a confiança recém-conquistada para tentar surpreender o rival paulista, que vem de dois tropeços seguidos.

O duelo é válido pela terceira rodada, disputada no fim de abril. A marcação da partida já vinha se tornando uma novela, com três alterações, sendo duas datas diferentes, por diversos motivos. A mudança inicial foi causada por coincidências de datas de jogos das duas equipes em outras competições.

O agendamento da partida para esta quinta vem em boa hora para o Vasco. O time carioca encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória na segunda-feira, ao superar o Bahia por 2 a 1. Foi ainda o primeiro triunfo do técnico Alberto Valentim à frente da equipe carioca, e logo em sua primeira partida em São Januário.

Agora, o time carioca espera usar a confiança renovada para buscar vitória também longe dos seus domínios. "É claro que nos incomoda não conseguir vencer fora de casa, mas temos três jogos agora fora de casa e vamos procurar mudar essa história. Não vamos manter essa reação se continuarmos ganhando apenas em São Januário", alerta Yago Pikachu.

Nesta quinta, Pikachu não será o principal alvo das expectativas da torcida, neste ano. Os vascaínos vão ficar de olho no atacante Marrony, que brilhou no jogo contra o Bahia ao marcar o gol da vitória. Foi seu primeiro gol na equipe profissional - o jogador de 19 anos ainda divide suas atenções com o time sub-20.

Na segunda, ele começou no banco de reservas e só entrou em campo no segundo tempo. Nesta quinta, o jovem jogador pode ganhar uma vaga entre os titulares, em razão da suspensão do argentino Maxi López. Marrony poderá jogar mais recuado, enquanto Andrés Ríos atuaria mais avançado. Thiago Galhardo e Giovanni Augusto também podem entrar no meio-campo.

Na defesa, o lateral Lenon é baixa certa. Ele deixou a partida contra o Bahia mais cedo por conta de dores na coxa e não foi incluído na lista de relacionados para esta quinta. Alberto Valentim fechou o treino de quarta e não revelou o nome do possível substituto. Uma possibilidade é retornar Yago Pikachu a sua posição de origem, na lateral direita.

Com 28 pontos, o time carioca deixou a zona de rebaixamento na segunda-feira ao vencer o Bahia. Ocupa agora a 16ª colocação, a primeira fora da região inferior da tabela. Já o Santos é o 11º, com 32.