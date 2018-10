Em jogo com público recorde no Independência, Atlético-MG goleia Sport por 5 a 2

O Atlético Mineiro aproveitou a fragilidade e desespero do Sport, fez um grande primeiro tempo e aplicou uma goleada por 5 a 2, nesta tarde de domingo, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, quebrou o jejum de dois jogos sem vitória e fez a festa da torcida da torcida que foi em peso e bateu o recorde de público no estádio Independência, com 22.654 torcedores. Superou a marca de 22.481 de América-MG 1x0 CRB, na rodada final da Série B do ano passado.

O time mineiro segue na sexta posição, agora com 45 pontos e projetando a sua entrada no G-4 na continuidade da competição. O Sport, por sua vez, manteve a sua rotina de derrotas e está com 24 pontos, em penúltimo lugar. Uma estreia ruim para o técnico Milton Mendes, que fez a sua estreia substituindo Eduardo Baptista com a missão de livrar o time do rebaixamento.

O jogo começou em alta velocidade, com o atlético dando a impressão de que iria pressionar em busca do gol. Mas o Sport abriu o placar aos seis minutos, quando Marlone cobrou escanteio em curva e o zagueiro-artilheiro Leonardo Silva marcou de novo, só que desta vez contra. Emerson não cortou no primeiro pau, e a bola bateu na cabeça de Leonardo, resvalando ainda na mão de Victor antes de entrar.

O que parecia ser o dia de redenção do time pernambucano se transformou rapidamente num inferno. O empate saiu em seguida, aos oito minutos. Chará invadiu a área pelo esquerdo e rolou para Elias chutar colocado de perna esquerda no canto esquerdo de Magrão. A virada saiu aos 25 minutos e começou com o cruzamento de Chará para Ricardo Oliveira, que passou na bola que tocou no braço de Durval. Pênalti. Na cobrança, André Santos bateu no meio do gol e viu Magrão cair do lado esquerdo.

O Atlético não deu tempo para o Sport respirar. Fez o terceiro aos 27 minutos. Cazares tentou virar o jogo para o lado direito, Sander não cortou de cabeça e a bola tocou no corpo de Emerson. O lateral da seleção brasileira sub-20 deu dois toques na bola e, sem deixar ela cair, bateu cruzado e de esquerda. Um golaço.

Dois minutos depois, saiu o quarto gol em jogada individual de Cazares. O meia tentou tabelar com Ricardo Oliveira, que outra vez saiu do lado errado. O zagueiro Durval tentou proteger a bola para a saída do goleiro Magrão, mas o esperto Cazares pegou a bola, driblou o goleiro e empurrou de leve para as redes, aos 29 minutos.

Para complicar a situação do visitante, Durval foi expulso aos 32 minutos após falta violenta sobre Ricardo Oliveira. Como já tinha recebido o amarelo sete minutos antes, foi punido com o cartão vermelho. O técnico Milton Medes precisou recompor a marcação, sacrificando o atacante Rafael Marques para a entrada do lateral Raul Prata.

O resumo do primeiro tempo mostrou 70% de posse atleticano, contra apenas 30% dos pernambucanos. E grandes atuações pelo time da casa dos meias Chará, Cazares e Elias. O Atlético voltou num ritmo mais lento para o segundo tempo, o que seria normal. O Sport entrou mudado com Gabriel no lugar de Mateus Goncalves e Michel Bastos mais avançado. Ele diminuiu aos 11 minutos. Desviou de cabeça o cruzamento de Raul Prata pelo lado direito.

O Atlético retomou o controle do jogo e voltou a marcar com Ricardo Oliveira, aos 24 minutos. Após o passe em diagonal ele fez o giro do corpo, invadiu a área e chutou por cobertura para superar Magrão. Na comemoração fez até uma acrobacia - uma parada de mãos - para alegria da torcida. Depois disso, o Atlético manteve o controle do jogo e esperou o apito final.

Na próxima sexta-feira, o Sport vai enfrentar o Internacional, às 19 horas, na Ilha do Retiro. No sábado, às 16 horas, o Atlético faz o clássico contra o América, de novo, no Independência. Ambos os jogos são válidos pela 28.ª rodada, que não vai ter jogos domingo por conta das eleições.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 5 X 2 SPORT

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Zé Welison, Elias (Matheus Galdezani), Luan (Edinho), Cazares (Nathan) e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

SPORT - Magrão; Ernando, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Marcão Silva, Jair, Mateus Goncalves (Gabriel), Michel Bastos e Marlone (Andrigo); Rafael Marques (Raul Prata). Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Leonardo Silva (contra), aos seis, Elias, aos oito, Fábio Santos, aos 25, Emerson, aos 27, e Cazares, aos 29 minutos do primeiro tempo; Michel Bastos, aos 11, e Ricardo Oliveira, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Iago Maidana (Atlético-MG); Sander, Gabriel e Marcão Silva (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Durval (Sport).

RENDA - R$ 252.708,00.

PÚBLICO - 22.654 torcedores.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).