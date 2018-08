Em má fase e pressionado pela torcida, Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã

Agora pelo Brasileirão, o Flamengo vai entrar em campo contra o Cruzeiro, às 16 horas deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pressionado pela derrota para o time mineiro no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na última quarta-feira, no mesmo palco, o time comandado por Maurício Barbieri perdeu por 2 a 0, resultado que reduz a chance de avanço às quartas de final da competição.

Se no torneio continental as possibilidades são pequenas, o Flamengo também enfrenta má fase no Brasileirão. Foram apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, que resultaram na perda da liderança para o São Paulo. Após 17 rodadas, o primeiro colocado na tabela tem 35 pontos, um a mais do que o time carioca.

Apesar de disputar três competições de forma simultânea, porque também está vivo na Copa do Brasil, o Flamengo ainda não adotou a estratégia de poupar de uma vez a equipe titular inteira. Contra o Grêmio na última rodada disputada pelo Brasileirão, o técnico Maurício Barbieri utilizou time misto na derrota por 2 a 0, fora de casa.

Se o Cruzeiro prioriza as competições eliminatórias e utiliza time alternativo no Brasileirão, a equipe que o Flamengo vai escalar no duelo é incerta. O mais provável é que a maioria dos titulares entrem em campo, apesar da maratona de jogos do time em agosto, que ao final do mês vai chegar a nove partidas.

Na próxima quarta-feira, no Maracanã, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, empate por 1 a 1 permitiu que a equipe carioca se classifique às semifinais do torneio com uma vitória simples, mas atuar como mandante pode não ser uma vantagem.

Na derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira, o gol que abriu o placar, ainda aos nove minutos do primeiro tempo, deixou a torcida flamenguista impaciente. As maiores vítimas de vaias foram Rodinei, que deu condição legal ao uruguaio Arrascaeta no lance do 1 a 0, e Jean Lucas, titular no lugar de Lucas Paquetá, suspenso.

Para o duelo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, o atacante Paolo Guerrero não estará disponível, uma vez que acabou o contrato dele com o Flamengo e o peruano não vai ficar no clube. Suspensos, Cuéllar e Renê deverão dar lugar, respectivamente, ao volante paraguaio Piris da Motta, estreante com a camisa flamenguista, e o lateral-esquerdo Miguel Trauco.