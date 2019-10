Em melhor fase, Santos tentará quebrar jejum de quatro anos na Arena Corinthians

O Santos figura na terceira posição do Campeonato Brasileiro e atravessa uma fase bem melhor do que a vivida pelo Corinthians, rival do clássico deste sábado, às 17 horas, em São Paulo, pela 28ª rodada da competição. No primeiro turno do torneio, a equipe santista já superou o adversário por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli vai desafiar neste próximo final de semana um incômodo jejum de quatro anos sem vitórias no estádio corintiano.

Desde a inauguração da Arena Corinthians, em 2014, os dois clubes se enfrentaram no local por 11 vezes. E em apenas uma delas, no dia 26 de agosto de 2015, os santistas levaram a melhor. Naquela ocasião, com gols de Ricardo Oliveira e Gabriel Barbosa, hoje artilheiro do Brasileirão pelo Flamengo, venceram por 2 a 1, eliminaram os anfitriões da Copa do Brasil e avançaram às quartas de final da competição.

Depois daquele jogo, porém, os corintianos começaram a construir uma invencibilidade contra os santistas em Itaquera que já completou oito partidas. Neste período, aberto em setembro de 2015, o clube da capital paulista acumulou cinco vitórias e três empates quando recebeu o oponente no seu estádio.

Apenas neste ano as duas equipes mediram forças por três vezes na Arena Corinthians. Em janeiro, os times empataram por 1 a 1 em amistoso da pré-temporada. Depois foram outros dois clássico em março, ambos pelo Paulistão, com uma igualdade por 0 a 0 na primeira fase da competição e depois uma vitória corintiana por 2 a 1 pelo confronto de ida das semifinais do Estadual.

No retrospecto geral de duelos na arena, o Santos contabiliza seis derrotas, quatro empates e uma vitória. Neste dia 26 de outubro, a equipe de Sampaoli tentará voltar a ganhar, confirmar o seu melhor momento e quebrar o tabu de quatro anos e dois meses após o triunfo daquele 26 de agosto de 2015.

E o time santista tentará fazer valer a sua vocação ofensiva em um estádio no qual marcou apenas seis gols em 11 clássicos, sendo que passou em branco em seis destes confrontos. Já o Corinthians acumula 13 bolas na rede ao total nestes duelos e em apenas um destes duelo não vazou a meta santista - justamente neste ano no empate por 0 a 0 pelo Campeonato Paulista.

Derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0, no último domingo, em Belo Horizonte, o Santos voltou aos treinos na última segunda-feira, no CT do Cruzeiro, e o elenco ganhou folga de Sampaoli nesta terça. A partir desta quarta, no primeiro trabalho no CT Rei Pelé visando o clássico, o argentino deve começar a montar o time titular que enfrentará os corintianos.

O zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Com isso, Gustavo Henrique deverá ser um dos titulares da zaga, com Luan Peres e Felipe Aguilar sendo os principais candidatos a atuarem ao seu lado no setor defensivo.

O meia Cueva, que havia sido liberado para resolver o seu futuro após defender a seleção peruana em amistosos, tem a sua reapresentação esperada no treinamento desta quarta-feira. Assim como já ocorreu no duelo com o Atlético-MG, ele não deverá ser aproveitado por Sampaoli para o clássico do próximo final de semana.

Com o revés sofrido em Belo Horizonte, o Santos estacionou na terceira posição e nos 51 pontos, ficando 13 atrás do líder Flamengo e a três de distância do Palmeiras, o segundo colocado. Rival deste sábado, o Corinthians ocupa o quinto lugar, com 44 pontos, e também entrará em campo desafiando um jejum. A equipe dirigida por Fábio Carille acumula cinco partidas seguidas sem vitórias no Brasileirão - o seu último triunfo ocorreu no dia 29 de setembro, quando bateu o Vasco por 1 a 0, em Itaquera.

Confira os 11 clássicos entre os rivais alvinegros na Arena Corinthians:

09/11/2014 - Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileirão

05/04/2015 - Corinthians 1 x 1 Santos - Paulistão

26/08/2015 - Corinthians 1 x 2 Santos - Copa do Brasil

20/09/2015 - Corinthians 2 x 0 Santos - Brasileirão

01/06/2016 - Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileirão

04/03/2017 - Corinthians 1 x 0 Santos - Paulistão

03/06/2017 - Corinthians 2 x 0 Santos - Brasileirão

06/06/2018 - Corinthians 1 x 1 Santos - Brasileirão

13/01/2019 - Corinthians 1 x 1 Santos - Amistoso

10/03/2019 - Corinthians 0 x 0 Santos - Paulistão

31/03/2019 - Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão