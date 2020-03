Em noite de Caíque França, Oeste bate Botafogo e deixa zona do rebaixamento

Com boa atuação do goleiro Caíque França e dois gols de Bruno Lopes, o Oeste superou o Botafogo por 3 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Barueri, em confronto direto contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O resultado positivo fez o time da casa sair da zona de degola e recolocou o rival entre os rebaixados.

O primeiro tempo foi sem gols por causa do bom desempenho de Caíque França, que fez diversas defesas importantes. A primeira foi logo aos 7 minutos, quando Matheus Anjos parou no goleiro do Oeste. Aos 12 minutos, ele foi buscar uma bola com efeito de Rafinha.

Aos 25 minutos, Caíque França evitou o gol em outra finalização de Matheus Anjos, que mais uma vez parou no goleiro do Oeste aos 38, em uma cobrança de falta no ângulo.

O segundo tempo começou com um panorama diferente. O Oeste criou sua primeira chance e teve êxito, logo aos 2 minutos. Rael fez grande jogada, deixou três marcadores para trás e rolou para Bruno Lopes finalizar sem chances para o goleiro Darley.

O Botafogo teve mais uma ótima chance em um pênalti cometido por Éder Sciola em Matheus Anjos. Caíque França foi lá e defendeu o chute de Rafinha.

A defesa do goleiro animou ainda mais o Oeste, que marcou o segundo aos 13 minutos. Bruno Paraíba rolou para trás e Betinho finalizou com perfeição. O terceiro saiu já nos acréscimos, aos 48, novamente com Bruno Lopes.

FICHA TÉCNICA

OESTE 3 X 0 BOTAFOGO

OESTE: Caíque França; Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidmar e Rael; Lídio, Betinho, Matheus Oliveira (Roberto) e Mazinho (Fabrício Oya); Bruno Paraíba (Tite) e Bruno Lopes. Técnico: Renan Freitas.

BOTAFOGO: Darley; Caíque Sá, Didi, Robson e Gilson; Victor Bolt, Naldo (Marcos Vinícius) e Matheus Anjos; Ronald (Luketa), Rafinha (Murilo Oliveira) e Wellington. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS: Bruno Lopes, aos 2 minutos, Betinho, aos 13 minutos, Bruno Lopes, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS: Betinho, Bruno Paraíba, Bruno Lopes e Renan Fonseca (OESTE); Rafinha, Gilson, Victor Bolt (BOTAFOGO).

RENDA e PÚBLICO: Não disponíveis.

LOCAL: Arena Barueri, em Barueri (SP).