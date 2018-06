Em noite de empates sem gols, Atlético-PR e Boa se classificam na Copa do Brasil

A primeira fase da Copa do Brasil foi iniciada nesta terça-feira com dois jogos, que terminaram empatados por 0 a 0. Como são mais bem colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Atlético Paranaense e Boa tinham a vantagem da igualdade e acabaram eliminando Caxias-RS e Vitória da Conquista-BA, respectivamente.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

No estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA), o Vitória da Conquista bem que tentou e criou várias oportunidades, mas acabou ficando no empate sem gols. O resultado classificou o Boa, que agora aguarda quem passar de Sinop-MT e Goiás. Os dois times se enfrentam na próxima quarta-feira, em Sinop, no Mato Grosso.

Líder do Campeonato Gaúcho e com 100% de aproveitamento, o Caxias fez uma partida de igual para igual contra o Atlético Paranaense no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). No entanto, o empate sem gols garantiu o time de Curitiba na segunda fase, quando vai enfrentar Tubarão-SC ou América-RN. A partida está marcada para esta quarta, em Santa Catarina.

Nesta primeira fase, os times que estão mais bem colocados no ranking da CBF fazem a partida única fora de casa, mas com a vantagem do empate.