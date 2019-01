Em nota oficial, São Paulo se desculpa por problema com torcida no Pacaembu

A diretoria do São Paulo publicou uma nota oficial neste domingo para se desculpar por problemas com a entrada da torcida no jogo do último sábado, no estádio do Pacaembu, na capital, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Parte das catracas parou de funcionar, o que gerou filas longas, reclamação e problemas para parte do público entrar e acompanhar a vitória da equipe por 4 a 1.

"O clube lamenta que diversos torcedores tenham sido afetados e promete investigar as razões que levaram à interrupção do funcionamento de parte das catracas de acesso ao estádio. O clube pede desculpas aos são-paulinos e são-paulinas que não puderam desfrutar integralmente da vitória por 4 a 1 na estreia da temporada", disse o texto publicado pelo clube.

O São Paulo se comprometeu a procurar soluções para que o problema não se repita. A equipe voltará a jogar no Pacaembu nas próximas semanas, pois o Morumbi passa por reformas com a mudança no túnel de acesso dos vestiário ao campo e a instalação de telões. O time só atuará no seu estádio em 13 de fevereiro contra o Talleres, da Argentina, pela partida de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.