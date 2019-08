Em nova posição, Jair se torna titular do Atlético-MG em duas semanas

Bastaram duas semanas para Jair trocar o status de jogador "improvisado" para o de titular absoluto do Atlético Mineiro. Originalmente segundo volante, ele atuou mais recuado, para aumentar o volume de jogo da equipe, no segundo duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e não deixou mais o time, tendo sido o destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na noite de quarta-feira, no Independência, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O resultado assegurou ao Atlético-MG a classificação às quartas de final da competição e ampliou o bom momento de Jair, que inclusive sofreu o pênalti convertido por Fábio Santos quando o placar estava empatado em 0 a 0.

Após o confronto, o técnico Rodrigo Santana destacou a evolução de Jair após a alteração do seu posicionamento. "O Jair era um jogador que tínhamos como segundo volante. Às vezes, a gente errava passe, ficava exposto e não tinha facilidade para vir com ela dominada. Ele tem jogada individual", afirmou.

O treinador também avaliou que o time mineiro mereceu a classificação, embora tenha reconhecido a superioridade do Botafogo no primeiro tempo do duelo de quarta-feira. Mas avaliou isso como uma exceção, pois acredita que o Atlético-MG dominou o restante do confronto, incluindo o duelo de ida, vencido por 1 a 0, no Engenhão.

"Dos quatro tempos que tivemos, em três fomos superiores. O primeiro tempo aqui foi mérito deles, criaram boas chances, meteram bola na trave", afirmou o técnico do Atlético-MG, que vai encarar o colombiano La Equidad nas quartas de final da Sul-Americana.

Após avançar no torneio continental, o time se concentra no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 19 horas, o Atlético-MG vai enfrentar o Cruzeiro, no Independência, em clássico válido pela 13ª rodada.