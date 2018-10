Em São Paulo, Vasco fecha preparação e terá mudanças contra o lanterna Paraná

Em São Paulo desde a última quarta-feira, o Vasco encerrou a preparação na manhã deste domingo para o duelo contra o lanterna Paraná, que fecha na segunda-feira a 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio Durival Britto, em Curitiba.

O técnico Alberto Valentim, que aproveitou os treinamentos na Academia de Futebol do Palmeiras para rever antigos amigos do período em que ficou no clube, afirmou que os poucos dias de treinamentos foram proveitosos e usou a última atividade neste domingo para fazer alguns ajustes na equipe, que terá mudanças.

"Gostei bastante do desempenho dos atletas nas atividades aqui em São Paulo. Eu sempre falo para o grupo que todos precisam treinar forte e estar prontos, pois quando ocorrem ausências, por um motivo ou outro, a oportunidade vai aparecer para quem não está jogando", disse o treinador.

Titulares no Pacaembu diante do Santos, o lateral-esquerdo Fabrício, que vem atuando no meio, e o volante Andrey estão suspensos e não poderão jogar. A ausência da dupla abre espaço para utilização de jogadores pouco utilizados por Valentim, que não confirmou o time. Rafael Galhardo e o jovem Marrony são algumas das opções. Por outro lado, o centroavante argentino Maxi López volta à equipe após cumprir suspensão no jogo anterior.

O Vasco tem 29 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time cruzmaltino está apenas a um ponto da Chapecoense, que abre o grupo dos quatro piores e precisa vencer o lanterna Paraná para abrir distância da zona do descenso.

"Já sabemos, não é frase feita, que não tem partida fácil no Brasileiro. Vai ser um jogo muito difícil. O Paraná está em dificuldade na tabela, precisa vencer e irá atuar em casa, mas nós temos nossas pretensões dentro do campeonato e vamos entrar fortes para conseguir a vitória", garantiu Valentim.