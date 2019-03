Embalado, Flamengo encara o Volta Redonda de olho na vaga para a semifinal

O Flamengo vai tentar repetir neste sábado, às 19 horas, diante do Volta Redonda, pela quarta rodada da Taça Rio, o bom futebol apresentado na quarta-feira, diante da LDU pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Segundo colocado no Grupo C (sete pontos), atrás do Bangu (nove), o time do técnico Abel Braga precisa da vitória para recuperar a liderança, a três rodadas do fim da fase de classificação.

Sem poder contar com o atacante Bruno Henrique, expulso no clássico diante do Vasco, domingo passado, Abel não anunciou a equipe que vai colocar em campo, mas poderá poupar alguns dos titulares.

"Tenho certeza de que quem entrar em campo vai buscar aproveitar a oportunidade da melhor forma, pois a disputa por uma vaga no time é bastante intensa", diz o lateral-esquerdo Renê, um dos poucos garantidos na partida.

Autor de cinco gols nos últimos quatro jogos, o atacante Gabriel pretende manter a boa fase e o "casamento" com a torcida rubro-negra.

A diretoria do clube espera mais uma vez uma boa presença de público no Maracanã, depois das quase 60 mil pessoas no jogo com a LDU. Foram vendidos mais de 15 mil ingressos para a partida deste sábado.

A equipe do técnico Toninho Andrade promete endurecer a disputa com o Flamengo, pois sonha com a vaga na semifinal. O time é o segundo colocado do Grupo B, com seis pontos, um a mais que o Vasco. Nas duas últimas rodadas, o time vai enfrentar Cabofriense e Boavista.