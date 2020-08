Entenda o que é o #NeyDay que está sendo usado por torcedores fãs de Neymar nas redes sociais

Na semana passada, o atacante Neymar já havia mobilizado a internet em razão do confronto do Paris Saint-Germain com a Atalanta, pela Liga dos Campeões. Ao que tudo indica, nesta terça-feira não será diferente. Uma "corrente" chamada #NeyDay circula no Twitter desde a noite de segunda-feira. Mensagens de incentivo e pedidos para que o brasileiro não deixe a "mística do moicano" de lado predominam na utilização da hashtag. Ela lidera os assuntos mais comentados da rede social no Brasil na manhã desta terça-feira.

Leia Também Neymar está diante da maior chance de sua carreira desde que deixou o Santos

Caso passe do RB Leipzig, esta será a primeira final de Liga dos Campeões que Neymar disputará à frente do Paris Saint-Germain. Isso poderia significar um salto em sua carreira, já quee le é considerado o líder do time, seu camisa 10. A partida contra o Leipzig é nesta terça, a partir das 16h no horário de Brasília.

Para aumentar ainda mais o engajamento dos fãs do atacante, Neymar mostrou que acordou em clima de decisão. Em seu Twitter, com 48 milhões de seguidores, o craque do PSG afirmou que já "está online". Ele postou isso cerca de sete horas antes do início da partida contra o RB Leipzig.

"Passando pra avisar que o PAI acordou ONLINE! Salve pra geral e vamo que vamo ... ALLEZ PSG", escreveu o jogador.

Passando pra avisar que o PAI acordou ONLINE✌ salve pra geral e vamo que vamo ... ALLEZ PSG — Neymar Jr (@neymarjr) August 18, 2020

Uma uma legião de fãs que torcem pelo sucesso de Neymar no PSG. Sua manifestação nas redes nesta fase final da Liga dos Campeões tem chamado a mesma atenção dos textos do jogador durante a Copa do Mundo. Neste ano, Neymar tem se envolvido em menos confusão e isso tem feito muito bem para sua imagem. Ele assumiu sua posição no PSG e voltou a focar no trabalho. Passou o período de isolamento no Rio e nem de longe foi aquele "agitador" do passado.

Se conseguir levar o PSG para a final do torneio da Europa, também vai se aproximar do título de melhor jogador do mundo.