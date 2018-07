Estaduais chamam atenção pelo baixo público nesta semana

Não é de hoje que as médias de público dos campeonatos estaduais são motivo de discussão. Os números deste meio de semana, por exemplo, impressionam pela falta de interesse dos torcedores em prestigiar sua equipe.

No caso do São Paulo, que vem tendo públicos baixíssimos no Morumbi nesta temporada, a torcida reclama do preço dos ingressos e o vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro gerou mal-estar ao afirmar que os torcedores não lotam o estádio "nem de graça". Resultado: contra o São Bento, nesta quinta-feira, apresentação apática da equipe e menos de 5 mil torcedores presentes, com direito a 'olé' irônico e protesto marcado na porta do CT da Barra Funda para este sábado

Mas o clube paulista não é o único a sofrer com a falta de torcida. O Maracanã, estádio de final de Copa do Mundo, por exemplo, registrou públicos baixíssimos e sequer conseguiu atingir um total de 10 mil pessoas nesta semana. Nos campeonatos Mineiro e Gaúcho, as grandes equipes também não conseguem atrair torcedores mesmo quando atuam em cidades do interior. O Corinthians, aliás, apesar de ter levado 23 mil pessoas à arena nesta quarta, registrou o pior público do estádio desde sua inauguração. Confira os piores públicos deste meio de semana entre os grandes clubes.