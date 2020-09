Everaldo vai de encostado a favorito para formar dupla com Jô no Corinthians

Há algumas rodadas, Everaldo estava encostado no Corinthians. Fora dos planos do técnico Tiago Nunes, nem no banco de reservas ficava e via o seu nome envolvido em negociações com outros clubes. O treinador caiu, Dyego Coelho assumiu de forma interina e ele se tornou o favorito para formar dupla com Jô.

Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, e o centroavante volta após não enfrentar o Bahia após a diretoria conseguir efeito suspensivo de sua suspensão de duas partidas. Jô é titular incontestável e tem tudo para contar com o auxílio de Everaldo.

Coelho vem demonstrando um carinho muito grande por Everaldo. Lançou o jogador aos 17 minutos do jogo diante do Fluminense e desde o início na vitória sobre o Bahia. Ao ser substituído por cansaço, o técnico fez questão de dar um abraço forte no jogador, que apesar de não ter marcado gol, correu bastante e criou bons lances. Uma mostra que ele acha o atacante importante.

Desde que assumiu, internamente, Coelho vem tentando levantar demais o moral de alguns jogadores e mostrar que todos são importantes no grupo. Everaldo está cabisbaixo e, com voto de confiança, pode crescer. Foi titular no início do ano, mas aos poucos foi perdendo a posição e jogando cada vez menos. Agora sabe que tem sua chance de redenção.

Everaldo joga aberto pelas beiradas e briga pela vaga com Léo Natel e Gustavo Silva. Matheus Vital e Otero, em tese, seriam os outros dois titulares do quadrado ofensivo. Mas com o retorno de Luan aos trabalhos, há a possibilidade de que ganhe chance ao lado do venezuelano.

O elenco corintiano volta a treinar nesta segunda-feira e talvez o treinador dê pistas de quem vai escalar diante dos pernambucanos.