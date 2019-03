Everton x Liverpool: como assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Inglês

Everton e Liverpool fazem o clássico da rodada na Premier League neste domingo. Os dois principais times de Liverpool se enfrentam no estádio Goodison Park, às 13h15 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir Everton x Liverpool ao vivo?

A partida terá transmissão do canal ESPN Brasil. O Everton inicia a rodada na 9ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Liverpool se mantém na liderança, com 69, e trava uma bela disputa com o Manchester City, que aparece com um ponto a menos.

O Liverpool vem de uma contundente goleada por 5 a 0 sobre o Watford, na última quarta-feira, e após encarar o Everton, enfrenta ainda o Burnley e depois reencontra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, no dia 13 de março, em Munique. No primeiro jogo, ingleses e alemães empataram sem gols.

Eliminado da Copa da Inglaterra pelo Millwall, o Everton concentra suas forças apenas no Campeonato Inglês. Na zona intermediária da tabela, a ordem é afastar definitivamente qualquer ameaça de rebaixamento e quem sabe, conseguir até brigar por uma vaga nas competições europeias. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico português Marco Silva venceu o Cardiff fora de casa por 3 a 0. Depois do Liverpool, os próximos compromissos são, na ordem, contra o Newcastle, Chelsea, West Ham e Arsenal.