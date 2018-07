Éverton Ribeiro estreia com assistência e Flamengo vence o Bahia

O meia Éverton Ribeiro estreou muito bem na equipe do Flamengo neste domingo e, com o pé canhoto, foi o responsável pela assistência para o gol do colombiano Berrío na vitória por 1 a 0 da equipe carioca sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela décima rodada do Brasileirão.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e pulou para a terceira colocação da tabela, entrando no G4. O time rubro-negro só poderá ser superado nesta rodada pelo Botafogo, rival carioca que joga nesta segunda-feira, contra o Avaí, no Rio de Janeiro, no décimo e último duelo desta jornada da competição.

Já o Bahia chegou à quinta partida sem vitórias. Com o resultado negativo, o time tricolor baiano permaneceu com dez pontos e agora está entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi muito intenso desde o início, mas a equipe local teve mais ações ofensivas nos primeiros minutos. Aos 9, Zé Rafael se aproveitou de um vacilo de Willian Arão, roubou a bola do adversário e chutou forte, de fora da área, levando perigo para o goleiro Thiago, que viu a bola passar raspando a sua trave direita.

Aos 20 minutos, novamente Zé Rafael levou muito perigo para o gol do time rubro-negro. O atacante insistiu em uma jogada na linha de fundo e contou com a falha do zagueiro Rafael Vaz para dominar e cruzar, mas Rhodolfo foi muito bem no lance e cortou a jogada.

Aos 30 minutos, o zagueiro Lucas Fonseca, do Bahia, que já havia recebido um cartão amarelo, foi expulso de campo, após uma jogada agressiva contra o atacante Guerrero, que também foi advertido com um cartão amarelo. Aos 35, o estreante Éverton Ribeiro, que fazia uma boa partida, também foi punido com um cartão amarelo.

Aos 44 minutos, o argentino Augustin Allione aproveitou um espaço no bico esquerdo da área e mandou de perna direita para o gol, mas Thiago espalmou em uma ótima defesa. Aos 46, o Flamengo levou perigo em um cruzamento da esquerda, feito pelo lateral Trauco, para uma cabeçada perigosa de Willian Arão, mas a bola saiu pela linha de fundo.

No segundo tempo, as equipes voltaram dispostas a abrir o marcador. Aos 11 minutos, Juninho cobrou uma falta na meia lua com muito perigo, a bola passou raspando a trave superior de Thiago.

Aos 18 minutos, Éverton Ribeiro levantou na área - em cobrança de falta pela direita do ataque - para o peruano Guerrero, que não conseguiu alcançar a bola. Aos 24 minutos, o garoto Vinícius Junior se livrou da marcação de Eduardo com um toque por cima do lateral e cruzou na área, mas a zaga interceptou o passe.

Aos 27 minutos, o meia Éverton Ribeiro recebeu de Diego e deu um belo passe para o colombiano Orlando Berrío, que dominou e bateu cruzado para acertar o canto direito do goleiro Jean: 1 a 0. Aos 30 minutos, o técnico Jorginho, do Bahia, reclamou da arbitragem e foi expulso pelo mineiro Igor Junio Benevenuto.

Após este triunfo, o Flamengo agora mira o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45, em casa. Já pelo Brasileirão, o time volta a campo no domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, também como mandante, pela 11ª rodada, na qual o Bahia buscará reabilitação no mesmo dia e horário no clássico com o Vitória, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 1 FLAMENGO

BAHIA - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Matheus Sales, Juninho, Vinícius (Rodrigo Becão), Allione (Régis Souza) e Zé Rafael; Edigar Junio (Mendoza). Técnico: Jorginho.

FLAMENGO - Thiago; Rodinei, Rhodolfo, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão (Berrío), Diego, Matheus Sávio (Vinícius Junior) e Éverton Ribeiro (Cuellar); Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

GOL - Berrío, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Sales (Bahia); Rodinei, Éverton Ribeiro e Paolo Guerrero (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Fonseca (Bahia).

PÚBLICO - 21.929 pagantes (22.271 presentes).

RENDA - R$ 730.534,50.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).