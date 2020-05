Ex-Botafogo e Palmeiras, Matheus Fernandes testa positivo para covid-19

O volante Matheus Fernandes, atualmente no Valladolid, da Espanha, testou positivo para o novo coronavírus. O jogador revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Palmeiras é um dos três atletas do time que estão contagiados. O brasileiro de 21 anos está assintomático e em isolamento em casa enquanto aguarda a realização de um outro exame. A informação foi publicada pelo jornal Mundo Deportivo e foi confirmada pelo Estado.

Após passar por testes sorológicos obrigatórios pela organização do Campeonato Espanhol, Matheus Fernandes voltou para casa e não tem participado dos treinos da equipe. A tendência é o volante cumprir a quarentena de duas semanas antes de poder ser reintegrado à equipe. O Valladolid está na 15ª posição da liga local e tem como dono o ex-atacante brasileiro Ronaldo.

O caso positivo de covid-19 de Matheus Fernandes vem em um momento em que o jogador se preparava para estrear pela equipe. O volante deixou o Palmeiras rumo ao Barcelona em janeiro, mas assim que desembarcou na Espanha, foi repassado ao Valladolid para um empréstimo válido por seis meses. O Barcelona tomou essa decisão para dar mais experiência ao reforço e para não estourar a cota de atletas estrangeiros.

Como está assintomático, Matheus Fernandes está em casa apenas como medida de precaução e está sob observação contínua dos médicos do clube. O clube não divulgou quando vai realizar no volante o novo exame de acompanhamento do coronavírus.