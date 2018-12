Ex-Flamengo, Maurício Barbieri é anunciado como novo treinador do Goiás

Depois de ter a negativa de Ney Franco, a direção do Goiás confirmou neste domingo o acerto com Maurício Barbieri, ex-técnico do Flamengo. Ele vai ter contrato de um ano e com calendário cheio na temporada de 2019: Campeonato Goiano, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, uma vez que o time garantiu o acesso na Série B.

Na sua comunicação oficial, o Goiás defendeu a aposta em um técnico de perfil novo, de muitos conhecimentos técnicos e táticos, e bom de grupo. Aos 37 anos, o seu último trabalho foi com um dos maiores clubes do Brasil: o Flamengo.

Na Gávea, ele substituiu Paulo César Carpegiani em abril e depois ficou sempre na condição de técnico interino. O seu retrospecto foi de 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas em 39 jogos disputados. Mas Barbieri não resistiu às eliminações nas semifinais da Copa do Brasil, para o Corinthians, e antes nas oitavas de final da Copa Libertadores para o Cruzeiro.

Sua passagem no Rio de Janeiro foi, sem dúvida, a mais importante de sua carreira, iniciada em 2014 no Audax, de Osasco (SP). De 2014 até 2016, ele trabalhou no estruturado Red Bull Brasil, de Campinas (SP), passando depois por Guarani e Desportivo Brasil-SP.