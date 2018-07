Ex-Vasco e Atlético-MG, zagueiro Erazo é anunciado pelo equatoriano Barcelona

O zagueiro equatoriano Frickson Erazo foi anunciado oficialmente como reforço do Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira e volta ao clube que o revelou para o futebol. Erazo estava emprestado ao Vasco desde o começo do ano, mas foi afastado do elenco no início deste mês.

O defensor tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2019 e foi emprestado à equipe de Guayaquil, que não divulgou o tempo do vínculo de empréstimo. No entanto, segundo a imprensa equatoriana, o jogador ficará no Barcelona por 18 meses, isto é, até terminar seu vínculo com o Atlético-MG.

O clube comemorou o acerto. "Bem-vindo de volta à casa", anunciou em suas redes sociais. Erazo se destacou pelo Barcelona em 2012, quando conquistou o título do Campeonato Equatoriano.

O Barcelona chamou a atenção no último ano passar pelo Botafogo na fase de grupos da Copa Libertadores e eliminar Palmeiras e Santos no mata-mata da competição, antes de cair na semifinal para o Grêmio.

Além de Vasco e Atlético-MG, no futebol brasileiro Erazo também defendeu Flamengo e Grêmio. No time mineiro, o zagueiro atuou em 48 partidas em duas temporadas, entre 2016 e 2017, e viveu bom início mas sofreu com as lesões até ser cedido à equipe carioca, onde não teve boas atuações. Ele deixa o Vasco após jogar 22 partidas e marcar dois gols.