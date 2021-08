Fagner, Adson e Renato Augusto são desfalques no treinamento do Corinthians

O Corinthians realizou nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, mais um treinamento visando o duelo com o Grêmio, marcado para este sábado, às 21 horas, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Sylvinho teve três baixas na atividade do dia: Fagner, Adson e Renato Augusto, que não apareceram no gramado por diferentes motivos. No entanto, apenas o lateral-direito segue como dúvida para o jogo.

Fagner, com dores na panturrilha direita, seguiu o tratamento com a equipe de fisioterapia. No último domingo, na vitória sobre o Athletico-PR, em Curitiba, ele sentiu uma fisgada na região e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. Desde segunda-feira ele tem tratado a perna, que não tem lesão, mas sua participação no duelo na Arena do Grêmio ainda é uma incógnita.

Já o meia Adson, que sofreu um trauma no fim da partida diante do Athletico-PR - em uma forte deividida do zagueiro Thiago Heleno, que foi expulso -, foi preservado e realizou trabalhos na parte interna do CT. Neste momento, não é dúvida para pegar o Grêmio e deve viajar com o grupo.

O meio-campista Renato Augusto, por sua vez, também não foi a campo. Em vez disso, ele realizou uma atividade de fortalecimento na academia e no LabR9. Esse trabalho faz parte do processo de recondicionamento físico do jogador, que vem readquirindo a forma gradativamente, uma vez que ficou oito meses sem jogar. Ele não deve ter restrições para viajar para Porto Alegre.

Antes de ir para o Rio Grande do Sul, o Corinthians terá mais dois dias de treinamento, nos quais Fagner será avaliado pelo departamento médico. Se não tiver condições de jogo, Du Queiroz deve ser improvisado novamente na lateral direita, pois Matheus Alexandre, que é da posição, não vem recebendo chances com Sylvinho. Já Adson deve continuar titular e Renato Augusto no banco de reservas.

Um provável Corinthians para enfrentar o Grêmio deve ser: Cássio; Fagner (Du Queiroz), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Atualmente, o time paulista ocupa a sexta posição no Brasileirão, com 24 pontos.