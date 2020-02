Fama 'surpresa' e pai treinado por Luxemburgo: saiba mais sobre Gabriel Menino

Uma ida ao supermercado junto com a mãe mostrou ao volante Gabriel Menino o quanto a vida dele mudou neste ano depois de ter virado titular no Palmeiras. O jogador de 19 anos foi promovido ao time profissional em janeiro e pensou que conseguiria fazer compras com tranquilidade e sem ser reconhecido. Mas ficou surpreso quando alguns torcedores começaram a cumprimentá-lo e pediram para tirar fotos.

A rotina mudou para Gabriel Menino de forma tão fulminante como tem sido o início dele no Palmeiras. O jogador foi titular em três das quatro rodadas no Campeonato Paulista. "O impacto foi muito grande na minha vida. Eu não esperava que tudo seria tão rápido. Mas eu trabalhei para isso. Daqui para frente eu espero evoluir cada vez mais", disse o jogador em entrevista exclusiva ao Estado.

O novato já estava feliz em apenas ser promovido ao time principal em 2020. Porém o ano novo lhe trouxe mais surpresas. A titularidade no meio-campo veio por escolha do técnico Vanderlei Luxemburgo, um velho conhecido da sua família. O pai do volante, Paulo, conviveu com o treinador no fim da década de 1980. Luxemburgo comandava o time, enquanto Paulo era zagueiro das categorias de base e de vez em quando participava de atividades no elenco profissional.

A carreira do pai durou pouco. Paulo quis parar com o futebol para trabalhar em pedreiras e ser peão em fazendas. "Meu pai saía muito, então sempre me aconselha para eu não fazer coisas erradas. Ele me cobra para eu dormir bastante, valorizar o descanso para poder treinar bem e quer que eu seja focado", disse Gabriel, que tem o Menino como sobrenome herdado do pai.

Nascido na pequena Morungaba, perto de Campinas, Gabriel Menino começou no futebol como zagueiro. A primeira experiência foi no Guarani, onde ficou dos 13 aos 17 anos. O Palmeiras precisou chamá-lo duas vezes para o garoto ser convencido a vir para São Paulo. "Eu recusei na primeira porque não estava preparado. Eu pedi para o meu treinador no Guarani me ajudar a crescer, porque que não queria vir para o Palmeiras e não me firmar. Eu estava certo", contou.

Gabriel Menino ainda se diz tímido para entrevistas, porém garante que dentro de campo se sente tranquilo. Quando soube do treinador que seria titular, o jogador não ficou ansioso e se manteve plenamente confortável. "Eu sempre fui tranquilo. A melhor coisa que sei fazer na minha vida é jogar futebol. Então, eu não me sinto pressionado. Estou feliz e alegre", disse.

O ambiente do elenco profissional é uma novidade para o jogador. Pelo menos outras revelações foram promovidas junto com Gabriel e lhe ajudam a se sentir em casa. Lucas Esteves, Patrick de Paula, Alan, Gabriel Veron e Wesley são alguns dos calouros. Todos não escaparam de um trote comandado pelo goleiro Jailson e tiveram os cabelos raspados.

"Eu tentei escapar da brincadeira de vários jeitos, mas não deu (risos)", contou. O volante também sabe que não conseguirá mais evitar ser reconhecido nas ruas. Se antes ir com a mãe ao supermercado era uma tarefa comum, agora ficou complicado. "Eu pensei que eu pudesse fazer as compras e não fosse ter uma repercussão tão grande. Mas sei que agora tudo mudou", comentou.