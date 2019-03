Felipão avisa que Prass será o titular no gol contra o Novorizontino

O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou que o goleiro Fernando Prass será mantido no time titular do Palmeiras para a partida das quartas de final contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista - a data e o horário do duelo serão confirmados nesta quinta-feira pela Federação Paulista de Futebol.

O treinador não poderá contar com Weverton para a partida, pois o goleiro titular está junto com a seleção brasileira para os amistosos contra Panamá e República Checa. E por isso Felipão fez questão de dar moral para Prass. "Eu coloquei ele para enfrentar a Ponte Preta até para já ir pegando o ritmo", comentou.

Felipão também confessou que vai fazer alterações na lista de inscritos do Palmeiras no Campeonato Paulista. O zagueiro Juninho, que o treinador já havia mencionado, e o atacante Arthur Cabral serão as novidades no grupo. Mas o comandante alviverde preferiu não comentar quem sairá da lista de 26 inscritos.

"Eu não tenho o Deyverson por 21 dias, provavelmente, e vou inscrever o Arthur. Agora, tenho de ver quem vou tirar. Essa é a função do técnico, e os atletas precisam entender. Vou inscrever o Arthur, vou inscrever o Juninho e vou procurar fazer com que os jogadores entendam que isso é o Palmeiras, e dentro do grupo tenho de ter as opções", disse.