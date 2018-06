Fellaini anuncia saída do Manchester United e promete revelar destino no domingo

O meio-campista Marouane Fellaini anunciou nesta terça-feira que não vai jogar no Manchester United na próxima temporada. Com vínculo com a equipe inglesa para vencer no sábado, o jogador belga afirmou que já assinou um novo contrato com outro time, mas que só vai revelar no domingo qual será seu novo clube.

+ Contratado pelo Manchester United, Fred diz que jogará no 'maior clube do mundo'

+ Inter de Milão chega a acordo com a Roma e anuncia a contratação de Nainggolan

"Eu sei onde vou jogar depois da Copa do Mundo, vou anunciar nos próximos dias. Isso não afeta meu desempenho. Meu contrato está no fim e eu quero ter minha mente limpa, por isso vou revelar na próxima semana", afirmou o jogador em conversa com repórteres em Moscou, onde Fellaini está integrado com a seleção da Bélgica para a disputa da Copa do Mundo. Já ao ser questionado por um jornalista se revelará o seu novo clube no domingo, ele respondeu: "Sim".

O meio-campista vai sair do Manchester United a contragosto do técnico José Mourinho, que em abril havia dito que gostaria de contar com o belga na próxima temporada europeia. "Quero ver um papel timbrado com a marca do clube e a assinatura de Fellaini", disse o treinador português na ocasião.

O atleta da seleção belga vai deixar o Manchester United após cinco temporadas, nas quais contribuiu para um título da Copa da Inglaterra, um da Copa da Liga Inglesa, um da Liga Europa e um da Supercopa da Inglaterra. Na última temporada, o jogador disputou 23 partidas e marcou quatro gols.