Ferroviária se classifica e complica São Caetano na luta contra a degola

A Ferroviária está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira à noite, o time de Araraquara recebeu o São Caetano na Arena Fonte Luminosa, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase, e venceu por 2 a 0.

Com a vitória, o time da casa chegou aos 17 pontos, garantindo a vaga na próxima fase e dormindo na liderança do Grupo C. O Corinthians, com 15, joga no domingo contra o Oeste, em Itaquera, com a chance de recuperar o topo. O Bragantino, com dez pontos, e Mirassol, com nove, completam a chave e não podem mais alcançar a Ferroviária.

O São Caetano, por sua vez, está praticamente rebaixado. O time do ABC Paulista tem a segunda pior campanha de toda a competição, com sete pontos, ficando na 15ª colocação, acima apenas do São Bento, lanterna com quatro e já rebaixado à Série A2.

Nessa rodada, resta ao São Caetano torcer contra Botafogo, 14º também com sete pontos e uma vitória a mais (2 a 1), e Mirassol, 13.º com nove. No entanto, os dois ainda têm dois jogos pela frente, enquanto o São Caetano soma apenas um.

O jogo começou equilibrado e com as duas equipes chegando com frequência ao ataque até que, aos 31 minutos, o time da casa abriu o placar. Felipe Ferreira deu belo passe de letra para Tony, que tocou para Diego. O atacante bateu cruzado e Léo Artur apareceu dentro da área para completar para as redes.

O São Caetano ainda tentou responder na primeira etapa, mas sentiu o gol e passou a errar passes fáceis e mostrar intranquilidade para armar jogadas com mais paciência.

Logo no início da segundo etapa, no primeiro minuto de jogo, a Ferroviária ampliou a vantagem. Lúcio Flávio aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e cabeceou na trave. No rebote, Diego Gonçalves completou para o gol.

O time da casa seguiu superior até o apito final e ainda desperdiçou algumas chances de transformar a vitória em goleada, especialmente em cruzamento de Uilliam que Lúcio Flávio concluiu para fora. Mesmo assim, a equipe mandante confirmou a vitória sem maiores sustos.

Ambos voltam a campo na próxima quarta-feira, para a disputa da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A Ferroviária visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, enquanto o São Caetano recebe o São Paulo no Anacleto Campanella.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 0 SÃO CAETANO

FERROVIÁRIA - Tadeu; Diogo Mateus, Rayan (Higor Meritão), Rodrigão e Arthur Henrique; Anderson Uchoa, Tony, Diego Gonçalves (Uilliam), Felipe Ferreira e Léo Artur (Élton); Lúcio Flávio. Técnico: Vinícius Munhoz.

SÃO CAETANO - Luiz Daniel; Alex Reinaldo, Saimon, Max e Marquinhos; Ferreira, Minho, Vinícius Kiss, Vitinho (Hernandes) e Capa (Rafael Marques); Bruno Mezenga (Gleyson). Técnico: Pintado.

GOLS - Léo Artur, aos 31 minutos do primeiro tempo; Diego Gonçalves, a 1 do segundo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigão (Ferroviária); Capa e Marquinhos (São Caetano).

RENDA - R$ 52.320,00.

PÚBLICO - 4.428 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).