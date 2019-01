Festejado pela torcida, Pablo dedica primeiro gol no São Paulo à família

O atacante Pablo, do São Paulo, viveu uma noite especial neste sábado. O jogador fez o primeiro jogo oficial pelo novo clube e já fez gol na vitória de virada por 4 a 1 sobre o Mirassol, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O momento marcante levou o reforço, trazido do Athletico Paranaense, a dedicar a atuação à mulher, que está grávida, e ao futuro filho.

"Eu quero dedicar o gol à minha esposa e filho que está por vir, meu pai e mãe, toda minha família. Eles me ajudaram a tomar uma decisão muito importante na vida, na carreira", afirmou o atacante em entrevista ao canal SporTV. O atacante marcou o gol da virada, de cabeça, no início do segundo tempo, e teve participação decisiva na partida.

No primeiro tempo, por exemplo, ele deu um belo passe de calcanhar para servir Nenê em um contra-ataque. Nos amistosos de pré-temporada, Pablo contribuiu com uma assistência para um gol de Hernanes, contra o Ajax. A torcida pareceu já reconhecer o bom início do atacante, ao aplaudir e gritar o nome dele no fim do segundo tempo, quando Pablo foi substituído por Everton Felipe.

"Foi um gol importante, saímos perdendo o jogo, mas com calma e paciência conseguimos virar. Sabemos que ainda não estamos no melhor nível físico. Foi uma vitória para todo o grupo", afirmou Pablo. O atacante é a contratação mais cara da história do São Paulo, ao ter custado cerca de R$ 26 milhões.