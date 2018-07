Fifa vai avaliar medidas contra encenação de atletas em faltas sofridas

A Fifa quer avaliar medidas que possam ser adotadas para punir e lutar contra encenação no futebol. O assunto faz parte da agenda do presidente da entidade, Gianni Infantino, que tem falado a pessoas próximas a ele que estaria preocupado com a "perda de tempo" em campo por conta da atitude de jogadores.

O problema não se refere apenas a Neymar, alvo de críticas de ex-jogadores internacionais, torcidas dirigentes e mesmo adversários. Mas o suíço se queixou da “perda de tempo” que a encenação estaria gerando, num sentido mais amplo, e não apenas com jogadores que sofrem faltas.

Sua avaliação interna é de que, sempre que um time está ganhando, um jogadores parecem abusar de certos lances para ganhar tempo e encenar contusões.

Na semana passada, o Estado revelou como membros do Conselho da Fifa estavam irritados com o comportamento de Neymar em campo, alertando que suas encenações estariam prejudicando a seleção. A televisão estatal suíça chegou a calcular o tempo que Neymar ficou no chão durante a Copa do Mundo, atingindo a marca de 14 minutos. Infantino ainda teria citado a demora de jogadores quando são substituídos, insistindo que o assunto também teria de ser debatido.

EUROPEUS

O presidente da Fifa ainda notou o fato de que uma quarta Copa do Mundo ficará com um país europeu, além de três Mundiais Sub-20 e uma Copa Sub-17. Sua avaliação é de que um ponto central do sucesso europeu foi o sistema de licenciamento de clubes, implementado há quase 20 anos pela Uefa e com Infantino na condição de secretário-geral da entidade.

A regra criada por ele era de que todos os clubes europeus tivessem três times de base. Mais de 50% não tinham e o resultado foi a criação de um corpo de jovens jogadores que, hoje, estão dando resultados.