Figueirense desencanta, vence o Botafogo-SP e sobe na classificação da Série B

O Figueirense desencantou na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0, neste sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela quinta rodada. O atacante Keké, aos 16 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória.

O resultado positivo fez os catarinenses darem um salto na tabela de classificação, saindo do 19.º e penúltimo lugar para a 11.ª posição com quatro pontos. O Botafogo-SP, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G4 e parou na nona colocação com seis.

O primeiro tempo começou com polêmica. Em drible de Everton Santos, do Figueirense, a bola bateu no cotovelo de Elicarlos, que estava com os braços acima da cabeça. O árbitro rondoniense Jonathan Antero Silva, porém, nada marcou. Aos 15 minutos, Wellington Tanque cabeceou a bola na trave do goleiro Sidão e quase abriu o placar para o Botafogo-SP.

No segundo tempo, o Figueirense voltou mais animado. Aos 16 minutos, Keké recebeu de Diego Gonçalves e encobriu o goleiro Darley para abrir o placar. O Botafogo-SP respondeu aos 27. Val chutou de esquerda, a bola desviou na marcação, mas Sidão mandou para escanteio. Na cobrança, o goleiro do Figueirense pegou cabeçada de Tanque no reflexo. Os catarinenses souberam diminuir o ritmo e garantiram o triunfo.

O Botafogo-SP voltará a campo apenas no próximo sábado, às 11 horas, quando visitará o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sexta rodada. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Figueirense receberá o Confiança no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Antes, nesta terça-feira, às 21h30, encara o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. É o jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil - na ida, os catarinenses abriram vantagem com vitória por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 x 1 FIGUEIRENSE

BOTAFOGO-SP - Darley; Val (Gustavo Henrique), Robson (Reginaldo), Jordan e Guilherme Romão; Victor Bolt, Elicarlos (Ferreira) e Jeferson; Luketa (Murilo Oliveira), Matheus Anjos e Wellignton Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira.

FIGUEIRENSE - Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Victor Oliveira; Geovane, Elyeser (Paulo Ricardo) e Marquinho (Everton); Keké (Gabriel Lima), Diego Gonçalves (Sanchez) e Everton Santos. Técnico: Márcio Coelho.

GOL - Keké, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jordan, Victor Bolt e Robson (Botafogo-SP); Lucas e Victor Oliveira (Figueirense).

ÁRBITRO - Jonathan Antero Silva (RO).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).