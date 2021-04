Finalistas da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará abrem 2ª rodada da Sul-Americana

Embalados pelas vagas na final da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará abrirão, nesta terça-feira, a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Se o time cearense quer manter o aproveitamento de 100%, os baianos buscam a primeira vitória. Todos os jogos seguem sendo realizados com portões fechados por causa da pandemia de covid-19.

O Ceará fará seu primeiro jogo oficial no exterior. Para amenizar o desgaste de viagens e maratona de jogos, a diretoria fretou um avião até a Argentina, onde os brasileiros enfrentarão o Arsenal, às 19h15, em Sarandí. Na estreia, o Ceará fez 3 a 1 no Jorge Wilstermann pelo Grupo C, enquanto o Arsenal perdeu do Bolívar (2 a 1).

Leia Também Equipe de transmissão é afastada após comentários racistas em jogo do Bahia no Brasileirão Feminino

O time brasileiro chega para o confronto com seis vitórias seguidas e nove jogos de invencibilidade. O técnico Guto Ferreira terá o reforço do volante Oliveira, que ficou fora das últimas três partidas por conta de um desconforto muscular.

Em Salvador, às 21h30, o Bahia receberá o Guabirá depois de ter empatado fora, por 1 a 1, com o Montevideo City Torque. Já os bolivianos perderam do Independiente-ARG por 3 a 1 no Grupo B. O time do técnico Dado Cavalcanti está invicto há sete partidas, com cinco vitórias e dois empates. O goleiro Douglas Friedrich, com covid, é desfalque. Matheus Teixeira ficará com a vaga.

"Alguns jogadores se desgastam mais que outros e talvez não tenham condição de dar 100% neste jogo. Avaliarei junto à comissão, na representação, na terça, para definir a melhor formação para entrar forte e conseguir ganhar", disse Dado.

A terça-feira ainda terá outros jogos. Destaque para o duelo argentino entre Rosario Central e San Lorenzo pelo Grupo A. Eliminado pelo Santos na Libertadores, o San Lorenzo é o primeiro campeão da Sul-Americana em 2002.

A rodada seguirá até quinta-feira. Entre os brasileiros, o Athletico-PR jogará na quarta contra o Metropolitanos-VEN, em Curitiba, assim como o Red Bull Bragantino diante do Emelec, no Equador. Na quinta-feira, o Corinthians receberá o Peñarol-URU, em São Paulo, o Atlético-GO visitará o Palestino-CHI, no Chile, e o Grêmio pegará o Lanús, na Argentina.