Flamengo bate Avaí e encara a Portuguesa na semifinal da Copinha

O Flamengo é o quarto e último clube garantido nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na última partida que restava nas quartas de final, nesta sexta-feira, a equipe carioca passou pelo Avaí com a vitória por 1 a 0, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

O único gol do jogo foi marcado por Vitor Gabriel, ainda no primeiro tempo, em arrancada incrível. O atacante do Flamengo roubou a bola no campo de defesa e puxou contra-ataque sozinho, parando só para comemorar com a torcida rubro-negra.

Na segunda etapa, o Avaí tentou pressionar e por pouco empatou. Reforçado com atletas que estavam integrando o elenco profissional do técnico Paulo César Carpegiani, o Flamengo se segurou até o final.

Com a vitória, o Flamengo garante vaga na semifinal e vai enfrentar a Portuguesa, que mais cedo passou pelo Palmeiras nos pênaltis por 3 a 2, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A outra semifinal será disputada entre Internacional e São Paulo, que se classificaram na última quinta-feira. O time gaúcho eliminou o Santos com uma goleada por 4 a 0, enquanto que os paulistas bateram o Vitória nos pênaltis.