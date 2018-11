Flamengo iguala maior pontuação de um vice no Brasileirão de pontos corridos

Cinco pontos atrás do Palmeiras e quatro à frente do Internacional, o Flamengo terminará o Campeonato Brasileiro de 2018 na segunda posição. A equipe carioca alcançou uma marca histórica para um vice-campeão: 72 pontos, igualando a maior pontuação de um time nessa colocação. O rubro-negro ainda pode quebrar o recorde, caso vença ou empate com o Atlético-PR na última rodada.

A marca anterior era do Atlético-MG em 2012, que foi vice com os mesmos 72 pontos - O Fluminense foi o campeão com 77. A melhor campanha anterior do Flamengo foi em 2016, quando fez 71 pontos, mas acabou apenas na terceira colocação, atrás de Palmeiras e Santos naquele ano.

Curiosamente, a equipe carioca foi campeã nos pontos corridos, em 2009, com a menor pontuação de um campeão com essa fórmula: 67 pontos, dois a mais que o vice-campeão Internacional. Em sete das catorze edições com 20 times na série A, essa pontuação não garantiria nem o vice.

Apesar do bom desempenho no torneio, o time rubro-negro vê aumentar a pressão por títulos de expressão, já que a último foi em 2013, a Copa do Brasil. Nos últimos anos, o clube se fortaleceu financeiramente e contratou reforços de peso como Diego, Everton Ribeiro e Vitinho, mas não conquistou taças além do Campeonato Carioca. O Brasileirão de 2018 foi o terceiro vice em duas temporadas, já que, em 2017, o rubro-negro perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro e a da Copa Sul-Americana para o Independiente da Argentina.