Flamengo x Avaí: onde assistir ao vivo a partida pelo Brasileirão

Flamengo e Avaí encerram a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. É o duelo das duas equipes que estão nas pontas da tabela

Onde assistir Flamengo x Avaí

Flamengo x Avaí terá transmissão ao vivo na TV pelo canal Premiere e pelo SporTV. Ambas emissoras também vão passar online no Premiere Play e SporTV Play. O Estado fará transmissão em tempo real da partida.

Informações das equipes

Campeão, o Flamengo joga com a expectativa de dar mais um show. O time de Jorge Jesus soma 87 pontos e não deve ter dificuldades diante do lanterna. Na rodada passada, o time carioca derrotou o Palmeiras por 3 a 1, em São Paulo.

O Avaí já está rebaixado e apenas cumpre tabela nas últimas rodadas. No domingo, empatou em casa por 1 a 1 com o Fluminense e com 19 pontos, não tem mais chances nem de deixar a lanterna do Brasileiro.