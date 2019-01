Flamengo x Eintracht Frankfurt: onde assistir e horário do duelo pela Florida Cup

Flamengo x Eintracht Frankfurt jogam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, em uma partida em que há grandes chances de valer o título da Florida Cup. Além das duas equipes, o Ajax, que enfrenta o São Paulo, também pode ser campeão. Veja mais informações da Florida Cup.

Flamengo x Eintracht Frankfurt terá transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Frankfurt lidera o torneio com três pontos, após derrotar o São Paulo por 2 a 1. O Flamengo aparece logo abaixo, com dois pontos, depois de superar o Ajax na disputa por pênaltis - venceu por 4 a 3, após empatar em 2 a 2 no tempo normal.

Quem vencer o jogo no tempo normal conquista o título. Caso o Flamengo vença na disputa por penalidades, somará dois pontos e ficará com quatro. Se o Ajax derrotar o São Paulo - se enfrentam às 16h - a disputa entre holandeses e cariocas será no saldo de gols. Se o empate persistir, o próximo critério de desempate é o confronto direto, algo vantajoso para o Fla, que venceu o Ajax.