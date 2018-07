Fluminense inscreve Robinho, Romarinho e Wellington Silva na Sul-Americana

A comissão técnica do Fluminense anunciou nesta terça-feira que realizou três mudanças na lista de 30 jogadores de inscritos na Copa Sul-Americana, quando faltam dois dias para o duelo com a LDU, o jogo de ida das oitavas de final, que vai ser disputado no Maracanã.

O técnico Abel Braga optou por inscrever dois jogadores recém-contratados pelo Fluminense, os atacantes Robinho, que chegou ao time após passagem pelo Figueirense, e Romarinho, que estava no Globo-RN. Além disso, incluiu o também atacante Wellington Silva, que iria se transferir para o Bordeaux, mas teve a sua negociação cancelada após ser reprovado nos exames médicos na França.

Para incluí-los, o Fluminense retirou três nomes da sua lista de inscritos. O clube não conta mais com os atacantes Richarlison, que foi vendido ao inglês Watford, e Marcos Calazans, que passou por cirurgia no joelho direito e só poderá voltar a jogar em 2018. O outro jogador cortado por Abel foi o lateral Mascarenhas, por opção técnica.

O reencontro com a LDU, time que derrotou o Fluminense nas finais da Copa Libertadores de 2008 e da Sul-Americana de 2009, empolgou o torcedor do clube carioca, que deverá lotar o Maracanã na quinta, tanto que já foram vendidos mais de 20 mil ingressos para o confronto.

Confira a lista atualizada de inscritos do Fluminense na Sul-Americana:

1 - Marcos Felipe

2 - Lucas

3 - Henrique

4 - Renato Chaves

5 - Pierre

6 - Wendel

7 - Marquinho

8 - Douglas

9 - Henrique Dourado

10 - Gustavo Scarpa

11 - Marlon

12 - Diego Cavalieri

13 - Nogueira

14 - Reginaldo

15 - Léo

16 - Renato

17 - Robinho

18 - Orejuela

19 - Romarinho

20 - Sornoza

21 - Pedro

22 - Júlio César

23 - Marcos Junior

24 - Frazan

25 - Marlon Freitas

26 - Mateus Norton

27 - Peu

28 - Matheus Alessandro

29 - Luquinhas

30 - Wellington Silva