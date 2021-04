Fred comemora gol 400 da carreira e afirma que 'seguirá dando a vida' para marcar

O domingo foi especial para o atacante Fred, afinal na vitória do Fluminense pelo placar por 3 a 1 em cima do Nova Iguaçu, pela nona rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, o centroavante chegou à marca histórica de 400 gols na carreira. Ao final da partida, ele comemorou o feito, agradeceu a torcida tricolor que até criou o #FredDay nas redes sociais para homenageá-lo e enalteceu o bom resultado que deixou a equipe tranquila na busca pela classificação.

"Marca importante para mim, marca pessoal. Mas além disso tudo estou feliz porque conseguimos quebrar esse jogo tão equilibrado e bem executado pelo time deles. Quero agradecer nossa torcida que fez o #FredDay. Vou continuar dando minha vida para fazer esses gols. Feliz demais por essa marca, feliz pelos gols".

Os outros gols do jogo foram marcados pelos jovens John Kennedy e Kayky, que entrou na brincadeira para comemorar a marca do camisa 9 e disse que para ele faltam 398 gols para alcançar Fred. Já que aos 17 anos, esse foi apenas o segundo gol da carreira.

"Faltam 398 (risos). Eles sempre falam para eu ir para cima, para aproveitar minha velocidade. Graças a Deus fui feliz, consegui dar os dribles. E fiz o meu melhor, o mano a mano. Fred falou que estou começando bem".

Com o resultado, o Fluminense se manteve na quarta posição, com 16 pontos e abriu quatro de distância do Botafogo, que é o primeiro time fora da zona de classificação para as semifinais e tem 12. O próximo jogo é justamente um clássico contra o rival alvinegro, no próximo domingo (18), no Estádio do Maracanã.