Fred reclama da recepção do Ceará: 'Não quiseram deixar a gente aquecer no campo'

O Fluminense mais uma vez foi mal e saiu de campo derrotado, desta vez para o Ceará, por 1 a 0, fora de casa, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante Fred reclamou do ambiente construído pelo adversário e reconheceu a falta de inspiração dos cariocas.

Fred disse que o Ceará deixou o ambiente da partida bastante pesado, desde a receptividade na cidade de Fortaleza até o fato de terem dificultado para que o time aquecesse no gramado da Arena Castelão.

"Sabíamos que seria um confronto difícil. E começou antes de a bola rolar, no clima da cidade e com os torcedores. Não quiseram nem deixar a gente aquecer aqui no campo. Tentamos usar esse ambiente em campo, mas não conseguimos", disse o jogador na saída do gramado.

Quanto ao futebol apresentado, Fred disse que o pênalti no início do jogo desestabilizou e que depois o time ficou refém das jogadas pelo alto.

"Tivemos um gol de pênalti que realmente desestabiliza. Foi mais bola na área e cruzamentos, e realmente fica mais difícil de fazer gols", completou o atacante.

Com a derrota, a segunda consecutiva no Brasileirão, o Fluminense ficou com os mesmos 39 pontos e em oitavo lugar, logo, fora do G6 zona de classificação para a pré-Libertadores.