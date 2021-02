Gabriel lamenta empate do Corinthians, mas afirma que time vai evoluir

O volante Gabriel, do Corinthians, lamentou neste domingo um novo tropeço do time, mas avaliou que o elenco tem margem para evoluir. Após o empate sem gols com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o jogador afirmou que a equipe tem sofrido com o desgaste gerado pela sequência de partidas, porém tem potencial para crescer e conquistar resultados melhores na próxima temporada.

Em um jogo de poucas emoções, Corinthians e Vasco ficaram no 0 a 0, em resultado que faz o time paulista praticamente não ter mais chances de vaga na Copa Libertadores. "Tentamos, corremos, mas sabíamos que seria duro pela situação do Vasco. Até tentamos conseguir uma classificação heroica, como foi no Campeonato Paulista, mas não conseguimos", disse o jogador em entrevista à TV Globo na saída de campo.

O empate foi péssimo também para o Vasco, que dificilmente vai escapar do rebaixamento na última rodada. O Corinthians vai encerrar a participação no Brasileirão diante do Inter, em Porto Alegre. O time gaúcho precisa da vitória e de um tropeço do Flamengo para ser campeão. "Temos de melhorar, por a cabeça no lugar, trabalhar mais e tentar fazer um grande jogo na última rodada contra o Inter", afirmou Gabriel.

Segundo o volante do Corinthians, a partir de agora o time tem de pensar em evoluir para começar a próxima temporada em ritmo forte. "Temos já de projetar a temporada de 2021. Eu acredito que a equipe vai crescer, sim. A perna 'pesou' um pouco, perdemos força na reta final, mas vamos melhorar para não acontecer mais", comentou o jogador corintiano.

A temporada 2021 do Corinthians vai começar já no próximo domingo, data da estreia no Campeonato Paulista. A equipe do técnico Vágner Mancini enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa. Antes disso, na quinta, o time se despede do Campeonato Brasileiro diante do Inter, no Beira-Rio.