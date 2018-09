Gabriel lamenta empate do Santos com o Vasco: 'Erro nosso ali atrás'

Um dos destaques do Santos na noite desta quinta-feira, o atacante Gabriel Barbosa lamentou o empate com o Vasco por 1 a 1, no Pacaembu, em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão. Para o jogador, um erro na defesa custou a vitória dos mandantes, em São Paulo.

"Erro nosso ali atrás. Tomamos um gol que não era esperado", disse, ao comentar o gol marcado por Andrés Ríos, numa falha de marcação da zaga santista. "Na minha opinião, fomos melhores do que eles. Infelizmente não conseguimos fazer outro gol e matar o jogo. Eles ficaram todos atrás. Sabíamos que viriam assim. É difícil achar os espaços."

Gabriel, que foi homenageado antes do jogo pelos 200 jogos com a camisa do Santos, recebeu um cartão amarelo aos 55 segundos de jogo por desentendimento com o zagueiro Leandro Castán. "Ele é garoto. Faltou humildade para ele. Mas o que acontece no jogo, fica no jogo", disse o vascaíno.

Diego Pituca, que fez seu primeiro gol no time profissional do Santos, festejou bastante o feito. "Foi um gol coletivo. Muita gente participou, mas fico bastante feliz", disse o jogador referindo-se à participação de Rodrygo e Carlos Sánchez.