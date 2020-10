'Garçom', Rony desencanta no Palmeiras e ganha pontos com Luxemburgo

Uma das principais apostas do Palmeiras para a temporada, o atacante Rony enfim desencantou. Ele balançou as redes pela primeira vez pela equipe paulista na goleada sobre o Bolívar por 5 a 0, na noite de quarta-feira, pela Copa Libertadores, após encerrar um jejum de 22 jogos.

Sem marcar, o ex-jogador do Athletico-PR vinha perdendo espaço no time, ofuscado por Luiz Adriano e Willian. Só não foi escanteado porque mostrou serviço em outras funções em campo, principalmente ajudando na armação e nos passes para gol. Ele é um dos jogadores com mais assistências nesta Libertadores, com três.

Na goleada sobre o time boliviano, Rony não aumentou seus números neste fundamento. Mas participou diretamente de dois dos cinco gols do Palmeiras, que culminaram em finalizações certeiras de Willian e Viña. Na temporada, ele divide o posto de líder nesta estatística com Marcos Rocha, Gabriel Menino, Zé Rafael e Viña.

O bom desempenho em diferentes funções em campo na goleada já coloca uma dúvida na cabeça de Luxemburgo. "A gente vem fazendo as coisas e tem que ter calma. Às vezes querem que façamos as coisas quando elas não podem ser feitas. Saber que momento você pode arriscar algo, dar a oportunidade pra um jogador, como foi dada ao Rony na Bolívia e hoje, pra que pudesse mostrar sua cara e fazer um gol", diz o treinador.

Ao fim da partida, ele admitiu que ficou satisfeito com a formação que mandou a campo, com Rony voltando a figurar entre os titulares. E indicou que algumas das novidades serão mantidas, embora não tenha dado detalhes. Fato é que o atacante ganhou pontos com o técnico e deve receber mais oportunidades tanto na Libertadores quanto no Brasileirão.