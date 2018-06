Gaúchos empatam fora nas oitavas da Série D; Imperatriz vence duelo no Maranhão

Donos das melhores campanhas nas fases anteriores, os dois representantes gaúchos no Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - empataram fora de casa, neste sábado, na abertura das oitavas de final. O Caxias-RS segurou o 1 a 1 com o Uberlândia-MG, em Minas Gerais, enquanto que o São José-RS foi buscar o empate, também por 1 a 1, contra o Tubarão-SP, em Santa Catarina. No duelo maranhense, o Imperatriz venceu o Moto Club por 2 a 1.

Os jogos de volta vão acontecer no próximo final de semana, mas o empate no confronto não garante vaga entre os oito melhores da competição. O regulamento prevê que em caso de igualdade em pontos, a vaga vai ser definida na cobrança de pênaltis. Embora Caxias e São José precisem da vitória, agora vão ter a vantagem de atuar em casa, com o apoio da torcida.

A vitória do Imperatriz o deixou com a vantagem do empate no jogo de volta, que será realizado em São Luis. O Moto Club precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar direto.

A maior surpresa ficou para a vitória do Manaus-AM em cima do Rio Branco-AC por 2 a 1, mesmo atuando na Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre. Agora o time manauara pode empatar no jogo de volta e ainda com a vantagem de jogar como mandante.

À tarde, abrindo a rodada, o Brasiliense-DF sofreu para vencer o Campinense-PB por 1 a 0, no acanhado estádio Abadião, em Ceilândia (DF). O gol da vitória foi marcado por Lúcio, zagueiro pentacampeão mundial em 2002, usando a cabeça aos 34 minutos do segundo tempo.

O Brasiliense é bancado pelo empresário Luis Estevão, que está preso por corrupção, e no passado foi cassado quando ainda era senador. O sonho de se manter na disputa agora passa pela necessidade de pelo menos empatar em Campina Grande (PB). O Campinense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

Os outros três jogos de ida vão ser disputados nesta segunda-feira. Inclusive o confronto entre os dois clubes paulistas marcado para a cidade de Lins (SP) entre Linense e Novorizontino.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Sábado

Brasiliense-DF 1 x 0 Campinense-PB

Uberlândia-MG 1 x 1 Caxias-RS

Tubarão-SC 1 x 1 São José-RS

Rio Branco-AC 1 x 2 Manaus-AM

Imperatriz-MA 2 x 1 Moto Club-MA

Segunda-feira

19 horas

Linense-SP x Novorizontino-SP

20 horas

Treze-PB x Iporá-GO

Ferroviário-CE x Altos-PI