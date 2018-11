Geromel lamenta gol perdido e tropeço do Grêmio diante do Flamengo

O Grêmio colocou em risco a quarta colocação do Campeonato Brasileiro na derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã, nesta quarta-feira, já que pode ser ultrapassado ao final da rodada pelo São Paulo. O zagueiro Pedro Geromel lamentou o tropeço, ainda mais o lance perdido por ele quando a diferença no resultado era de apenas um gol.

"A gente queria ficar na parte mais alta da tabela possível. Era uma partida fundamental para nossas pretensões. Tive duas chances e em uma delas o César fez uma grande defesa. Poderia ter saído o empate, mas acabamos sofrendo o gol no final. Não foi o resultado que queríamos, infelizmente", afirmou o defensor.

O Grêmio fugiu das suas características durante boa parte da partida, quando se postou mais defensivamente. Conhecido por ficar com a bola nos pés, o time gaúcho teve apenas 36% de posse no primeiro tempo. Em parte pela disposição do Flamengo, que teve maior posse de bola nas duas etapas.

O resultado deixou o Grêmio na quarta posição, com 62 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que ainda entrará em campo na rodada, frente ao Vasco. Na próxima rodada, o time gaúcho enfrenta o Vitória no Barradão. Depois, fecha sua participação do Brasileirão diante do Corinthians, em Porto Alegre.