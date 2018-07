Gilberto aposta em Fluminense fortalecido após pausa para a Copa do Mundo

Tem sido consenso entre os clubes do futebol brasileiro que a pausa das competições para a Copa do Mundo da Rússia veio em boa hora e é benéfica para os jogadores. O lateral-direito Gilberto reforçou esse discurso e afirmou que o Fluminense voltará fortalecido após a paralisação.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, Gilberto criticou o calendário e disse que seria importante ter uma parada nas competições todos os anos, o que ajudaria a ter menos lesões, e garantiu que o time carioca retornará mais forte no segundo semestre.

"O calendário é muito complicado. Por mim, sempre teria uma pausa. Perdemos jogadores por lesão, mas tivemos tempo para recuperar. Vamos voltar com tranquilidade, mais forte, para recuperar os pontos perdidos", disse.

O lateral evitou fazer comparações entre os técnicos Marcelo Oliveira e Abel Braga e limitou-se a dizer que os dois armam o time em esquemas diferentes. Abel era adepto da escalação com três zagueiros, enquanto o novo treinador do time tricolor prefere escalar a equipe no 4-4-2.

"Não gosto muito de comparar treinadores. O Abel foi muito bom para a gente, ajudou bastante. O Marcelo é um treinador de muita qualidade, todos conhecem", falou. "A diferença é que o Abel jogava em um esquema e o Marcelo, naturalmente, joga no esquema que ele gosta. Estamos trabalhando com uma linha de 4 e vamos seguir assim até o treinador encontrar o melhor esquema", completou o jogador.

O lateral garantiu que não terá problema em jogar com uma linha defensiva composta por quatro jogadores, já que estava acostumado com essa formação e atuou poucas vezes como ala. "Sempre trabalhei assim na minha carreira. Para mim, não muda muito. Joguei com três zagueiros apenas duas vezes na carreira. Na linha de quatro, é preciso ter mais atenção na defesa", comentou.

O Fluminense treinou nesta segunda-feira pela primeira com todos os jogadores à disposição de Marcelo Oliveira. A equipe volta aos trabalhos nesta terça-feira visando a preparação para a volta do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. A próxima partida pela competição nacional será dia 19, o clássico contra o Vasco, em São Januário. No torneio continental, o próximo compromisso será dia 2 de agosto, contra o Defensor do Uruguai.