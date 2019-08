Goiás x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Na estreia do técnico Ney Franco, o Goiás enfrenta o Vasco neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

Goiás x Vasco terá transmissão ao vivo do SporTV e do canal Premiere, que também vai passar online em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer o tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE GOIÁS X VASCO

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz (Fábio Sanchez) e Jefferson; Léo Sena, Geovane e Marlone (Giovanni Augusto); Michael, Kayke e Leandro Barcia. Técnico: Ney Franco

Vasco: Fernando Miguel; Cáceres, Henríquez, Castan e Henrique; Richard, Raul e Marcos Junior; Yago Pikachu, Marrony e Talles Magno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Ney Franco assume uma equipe em crise depois da demissão de Claudinei Oliveira. O Goiás não vence há cinco rodadas no Brasileirão, sendo que perdeu três vezes neste período, com duas goleadas para Flamengo e Santos por 6 a 1. A última derrota foi na quarta-feira para o Corinthians por 1 a 0, em partida adiada pela sétima rodada.

Oficial ???? ? Ney Franco é o novo comandante do Verdão no Brasileirão. A estreia será neste domingo, às 19h, contra o Vasco, no Serra Dourada. Bem-vindo, Ney! ?? ?#SouVerdão#GR33N pic.twitter.com/2LNdfi0z0c — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 8, 2019

O Vasco continua sua corrida de recuperação no torneio e quer aproveitar o momento do adversário para voltar a vencer no Brasileirão. Após bater o Fluminense no clássico, o time de Vanderlei Luxemburgo empatou com o Palmeiras como visitante e CSA, em jogo que o clube levou para Cariacica, irritando os torcedores por deixar de somar três pontos.