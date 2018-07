Akinfeev evita rótulo de herói após pegar dois pênaltis e Rússia eliminar Espanha

Herói da partida e escolhido o melhor do jogo pela Fifa, o goleiro Igor Akinfeev respondeu apenas uma única pergunta na sala de imprensa do estádio Luzhniki, em Moscou. O atleta, que durante os 120 minutos do tempo normal e da prorrogação fez pelo menos três boas defesas e ainda defendeu as cobranças dos espanhóis Koke e Aspas, disse que "não se sentia o herói" da classificação da Rússia para as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia diante da Espanha.

"Eu não acho que eu sou o herói do jogo. Acredito que esse mérito é de todo o grupo de jogadores e de todos os torcedores. Somos um grupo e conseguimos o nosso objetivo", afirmou o goleirão, sem esboçar nenhum sorriso, depois da vitória por 4 a 3 nas penalidades - no tempo normal e na prorrogação o placar foi de 1 a 1.

Depois, na segunda pergunta, o aparelho tradutor que estava com o goleiro, que fala apenas russo, deu problema. Sem jeito, o assessor de imprensa da Fifa ainda tentou repetir a pergunta para que o chefe de imprensa da seleção da Rússia passasse para Akinfeev, mas isso não ocorreu. Com um sorriso amarelo, o representante de mídia russo apenas disse "spaciba", "obrigado" na língua do goleiro, e ambos deixaram a sala.

Como boa parte da imprensa no local é russa, Akinfeev deixou a sala de imprensa aplaudido. Agora, a seleção da Rússia espera a definição do seu adversário nas quartas de final da Copa do Mundo. Os anfitriões jogarão no próximo sábado, dia 7 de julho, em Sochi, contra o vencedor de Croácia e Dinamarca, que se enfrentam ainda neste domingo.