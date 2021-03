Goleiro Bruno é anunciado como nova contratação de equipe da quarta divisão carioca

O goleiro Bruno, de 36 anos, foi anunciado como novo reforço do Atlético Carioca, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, para a disputa do Campeonato Carioca da Série C (equivalente à quarta divisão estadual). Ele se apresenta na próxima segunda-feira.

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Em 2017, a Justiça decidiu reduzir a pena em 18 meses. Em 2019, o goleiro conseguiu progressão para o regime semiaberto.

Em nota, o Atlético Carioca explicou seus objetivos para a temporada 2021 e se eximiu de quaisquer responsabilidades por atos do jogador cometidos extra-campo, com a intenção de resguardar as imagens do atleta e da equipe.

"O Clube Atlético Carioca vem por meio desta informar aos torcedores e simpatizantes do alvinegro gonçalense que a contratação do goleiro Bruno Fernandes visa apenas qualificar sua equipe para atingir o principal objetivo desde ano, que é o acesso à Série B-2 do Campeonato Carioca. Qualquer assunto relacionado ao atleta fora do âmbito esportivo, o clube não exerce influência sobre o profissional. Respeitamos a opinião de cada um, no entanto, nosso dever é resguardar a imagem de qualquer atleta do clube. Assim que todas as questões burocráticas forem resolvidas, apresentaremos de forma oficial o goleiro para nossa torcida", informou o clube carioca em nota.

Pelas redes sociais, o clube comemorou sua nova contratação por ser o primeiro reforço da equipe, que busca o acesso à Série B-2 do futebol do Rio de Janeiro.

No futebol, Bruno tem passagens por Atlético-MG, Corinthians e Flamengo. Depois de sua prisão, jogou por Boa Esporte, Poços de Caldas e Rio Branco-AC. Outros clubes tentaram sua contratação, mas desistiram após péssima repercussão. Pela equipe acreana, disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, além da Copa Verde e do Estadual, totalizando 18 jogos e um gol. O Ministério Público do Acre chegou a solicitar que o goleiro fizesse uso de tornozeleira eletrônica. Quando contratado pelo Rio Branco, o presidente da equipe defendeu o jogador: "Nem Jesus agradou a todos", disse o mandatário.

No último domingo, o goleiro foi flagrado em uma pelada em São Gonçalo, no campo do Cais do Porto. Foi registrada aglomeração no local, apesar das restrições impostas pela pandemia de covid-19.