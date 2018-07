Goleiro Danilo Fernandes volta a treinar com bola no Internacional

Aos poucos, o técnico Odair Hellmann vai contando com jogadores lesionados no grupo do Internacional. Nesta terça-feira, foi a vez do goleiro Danilo Fernandes retomar os trabalhos com bola, como acontecera com o zagueiro Rodrigo Moledo, na atividade de segunda, em Atibaia, onde o time gaúcho faz sua intertemporada, no interior de São Paulo.

Danilo Fernandes preocupava a comissão técnica desde o domingo, quando foi baixa de última hora para o jogo-treino contra o Atibaia, em razão de um desconforto muscular. Por isso, foi poupado da atividade de segunda. Nesta terça, sob observação do departamento médico, ele participou do treino com bola.

Danilo e Moledo participaram da atividade tática no gramado, em preparação para o jogo-treino de sexta-feira, com o Red Bull Brasil. Odair Hellmann dividiu o campo em dois e comandou treino de oito contra oito em um dos lados do gramado. Do outro, liderou atividade técnica. Na sequência, o técnico orientou treino em campo estendido, de dez contra dez jogadores.

Enquanto o grupo trabalhava no gramado, o meia D'Alessandro e o atacante Leandro Damião seguiram afastados, com treinos específicos na academia. O argentino se reabilita de uma torção no tornozelo esquerdo enquanto o atacante sofre com torcicolo.

No período da tarde, o elenco colorado treinou somente na academia, com foco na parte física dos atletas. O grupo volta aos trabalhos nesta quarta, na preparação do time para o jogo-treino de sexta, que será a última atividade do Inter em Atibaia. Depois, a delegação voltará a Porto Alegre para retomar a rotina de treinos visando o retorno do Brasileirão.