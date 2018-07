Goleiro islandês que defendeu pênalti de Messi acerta com time do Azerbaijão

A fraca campanha da Islândia na Copa do Mundo não impediu que o goleiro Hannes Halldorsson se destacasse, principalmente na estreia, no empate com a Argentina. As atuações chamaram a atenção do Qarabag, do Azerbaijão, que anunciou nesta quarta-feira sua contratação junto ao Randers, da Dinamarca.

O anúncio foi feito pelo clube dinamarquês, que não revelou os valores da negociação ou detalhes do contrato. O diretor esportivo do Randers, Soren Pedersen, afirmou que o desempenho do goleiro de 34 anos na Copa "não passou desapercebido". "Recebemos uma oferta concreta do Qarabag, que resolvemos aceitar."

O Qarabag é o principal clube do Azerbaijão na atualidade, atual pentacampeão nacional, e disputou a última edição da Liga dos Campeões, empatando com o Atlético de Madrid duas vezes na fase de grupo. "É o momento para eu tentar algo diferente e embarcar em uma nova aventura", disse Halldorsson.

O goleiro, que acumula também o emprego de diretor de cinema, ganhou destaque mundial ao ser o principal responsável por segurar o histórico empate por 1 a 1 com a Argentina na Copa. Foi ele quem defendeu a cobrança de pênalti de Lionel Messi já no segundo tempo daquela partida.