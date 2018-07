Grêmio goleia o Inter, ultrapassa o rival e entra no G-4

O Grêmio lavou a alma neste domingo, se vingou da goleada sofrida por 4 a 1 na final do Campeonato Gaúcho e goleou o Internacional pelo mesmo placar, em casa. Depois de dois anos sem vencer o clássico, os comandados de Luiz Felipe Scolari foram à forra e, de quebra, roubaram o lugar do rival no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Grêmio subiu à terceira colocação na tabela, com 57 pontos, deixando o Inter em quinto, com 56, fora da zona de classificação para a próxima Libertadores. O time tricolor volta a campo no sábado que vem, quando enfrenta o Criciúma fora de casa. No dia seguinte, os colorados pegam o Goiás, no Beira-Rio.

O jogo deste domingo foi extremamente movimentado e o Grêmio abriu o placar aos 27 do primeiro tempo. Dudu roubou a bola pela direita, tabelou com Barcos e invadiu a área colorada. Com um toque de calcanhar, deixou Aránguiz para trás e cruzou para o meio, para Luan marcar.

O tricolor voltou no mesmo ritmo para o segundo tempo e ampliou aos três minutos. Dudu tocou para Luan, que lançou Ramiro por trás do zagueiro para fazer. Mas o Inter descontou aos 15. Alex passou para Rafael Moura, que tocou para o meio, limpou e chutou forte de fora da área, sem chance para Marcelo Grohe.

Foi aí que Felipão colocou em campo Alan Ruiz e o argentino acabou com o jogo. Aos 30 minutos, Zé Roberto cobrou falta, Rhodolfo desviou de cabeça e o meia empurrou para dentro. Ainda tinha mais. O Grêmio sacramentou a vitória com uma goleada. Aos 36, Alan Ruiz recebeu na meia-lua, cortou o marcador e chutou no canto de Alisson para fazer o quarto.

Ao comemorar em frente ao banco do Inter, o argentino deu início a uma confusão, que resultou em cartão amarelo para ele e Rafael Moura. Talvez preocupado com um possível desentendimento ao fim da partida, Felipão tirou o meia de campo, tornando ainda mais impressionante sua rápida e explosiva aparição de 12 minutos neste domingo.

"Eles foram melhores, mereceram vencer. Nós havíamos sido melhores por dois anos, mas hoje eles foram melhores. Parabéns para eles", disse o colorado Alex ao fim da partida.

"O grupo é muito forte. Está de parabéns. Sabíamos que tínhamos time para ser campeão gaúcho. Foi uma fatalidade. O grupo está de parabéns. Agora é curtir esse momento", declarou o gremista Alan Ruiz, herói do jogo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 4 X 1 INTERNACIONAL

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro (Giuliano), Fellipe Bastos, Walace e Luan (Alan Ruiz) (Matheus Biteco); Dudu e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

INTERNACIONAL - Alisson; Wellington Silva, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Aránguiz, Alex (Valdivia), D''Alessandro e Alan Patrick (Rafael Moura); Nilmar (Taiberson). Técnico: Abel Braga.

GOLS - Luan, aos 27 minutos do primeiro tempo. Ramiro, aos 3, Alan Ruiz, aos 30 e aos 36, e Rafael Moura, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÃO AMARELO - Pedro Geromel e Alan Ruiz (Grêmio); Willians e Rafael Moura (Inter).

RENDA - R$ 1.829.334,16.

PÚBLICO - 43.456 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).